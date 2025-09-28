Agência de meteorologia espanhola alerta para risco de inundações

A Agência Estatal de Meteorologia espanhola (Aemet) alertou hoje para uma "situação potencialmente perigosa" e pediu "precaução" perante a previsão de chuvas de mais de 30-40 litros por metro quadrado numa hora.

A agência advertiu ainda para a previsão de chuvas de mais de 80 litros por metro quadrado em apenas três ou quatro horas em zonas do leste peninsular, onde foram ativados alertas laranja (risco importante).

O perigo é significativo, a situação pode ser "perigosa", alerta a autoridade meteorológica, numa publicação na rede social X (antigo Twitter).

"Precaução, pode haver inundações em zonas baixas e cheias repentinas nos cursos de água", assinala.

A situação meteorológica é "potencialmente perigosa" entre hoje e terça-feira.

As chuvas podem "atingir intensidade torrencial em pontos da área mediterrânica, especialmente na Comunidade Valenciana", acrescenta.