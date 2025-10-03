Levada dos Cedros já está transitável

O percurso pedestre PR14 Levada dos Cedros (Fanal-Curral Falso) já se encontra transitável.

Contudo, o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) alerta-se para a possibilidade de existirem troços com o piso enlameado ou mesmo alagado, pelo que recomenda aos utilizadores a adopção das devidas precauções aquando da realização do percurso pedestre.

Tal como foi noticiado, este percurso esteve encerrado desde Setembro devido a uma derrocada.

A queda de pedras e terra levou à destruição do varandim de protecção e, por motivos de segurança, foi necessário encerrar a levada temporariamente.