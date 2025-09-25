“A Região está empenhada em potenciar uma verdadeira economia da longevidade”

Micaela Freitas, secretária regional de Saúde e Protecção Civil, esteve esta manhã na sessão de abertura do VII Fórum da Pessoa Idosa e assegurou “que a Secretaria Regional, através de diversos serviços, tem dinamizado e apoiado iniciativas concretas que contribuem para a saúde e bem-estar da pessoa idosa e dos seus cuidadores”.

Afirmou, ainda, que “este fórum é um compromisso do Governo Regional com a saúde, que é mais do que tratar a doença”.

O Dia do Idoso assinala-se no próximo dia 1 de Outubro e, nesta temática, o fórum pretende discutir as “várias respostas e temáticas à volta do desafio que todo o mundo tem de enfrentar face à longevidade que nós vivemos”, sublinhou a secretária.

Também presente nesta sessão da 7.ª edição do Fórum da Pessoa Idosa, Márcia Assunção, directora do Serviço Social do SESARAM, declarou que este tema constitui “um dos maiores desafios do sector da saúde”.

O programa arrancou hoje, às 10 horas, com uma conferência onde foram debatidas as demências, numa perspectiva clínica, e estende-se até às 16 horas com várias actividades.