A secertária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude reafirmou, esta manhã, no âmbito da sessão comemorativa dos 30 anos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) da Ribeira Brava, o compromisso do Governo Regional com estes organismos.

"Queremos uma Região onde cada criança cresça protegida, respeitada e feliz, onde os direitos da criança não sejam apenas palavras, mas realidade concreta. Só uma comunidade atenta e coesa protege verdadeiramente as suas crianças", afirmou Paula Margarido, que fez questão de destacar o papel activo daquela CPCJ, destacando o projecto 'Tecer a Prevenção', do qual fazem parte desde 2010.

"Só em 2024, esta Comissão dinamizou 11 actividades, envolvendo 2.132 participantes — escolas, famílias, entidades locais e sociedade civil. Do jogo Os Direitos da Criança, dirigido ao 1.º ciclo, às acções de gestão do stress e ansiedade com os mais novos, passando por formações para profissionais sobre estratégias de promoção do bem-estar, a mensagem é clara: esta CPCJ não se limita a reagir ao risco; aposta em fortalecer a protecção antes do perigo", apontou a governante.

A cerimónia contou com a presença de Nivalda Gonçalves, representante do Governo Regional na Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Protecção das Crianças e Jovens, bem como de várias entidades locais e da sociedade civil.