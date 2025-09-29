Infelizmente é verdade

Num lar de idosos um utente morreu. Como era viúvo, não tinha filhos e não eram conhecidos familiares, a direção do Lar preparou o funeral e tudo decorreu normalmente. Alguns dias depois, duas sobrinhas do falecido compareceram no Lar, disseram que o tio tinha um anel de ouro com pedras preciosas, muito valioso. Como são herdeiras, queriam saber onde está o anel.

A diretora do Lar ficou chocada, não sabia, nem queria saber, se o anel existia. A diretora estava indignada porque, desde há vários anos, o pobre homem não teve visitas no Lar nem contactos. Agora que morreu, a família aparece e está preocupada com o anel!

Divisão de bens em vida

Uma senhora vivia sozinha na sua casa, que muito bem estimava. Até as visitas tinham que deixar os sapatos junto à entrada, para não sujarem o chão da sala.

Os filhos convenceram a mãe que dividisse os bens, enquanto fosse viva. Posteriormente, os filhos colocaram a mãe num lar, pois, ela necessitava de ajuda diária que os filhos não podiam assegurar.

Logo de seguida, os filhos venderam a casa. Os novos donos, ao fazerem limpeza, deitaram no lixo objetos pessoais, até quadros com fotografias de família. A mulher, que vivia no lar, ao saber da venda da casa, passou os últimos dias da sua vida com grande desgosto.

Não tem para onde ir

Há tempos, uma jornalista contou na rádio que, durante a visita a uma familiar internada num hospital, em conversa com outra doente, disse que ela tinha bom aspeto, nem parecia estar doente. Para sua surpresa, essa outra senhora respondeu: - Eu já tive alta, continuo aqui porque não tenho para onde ir, ninguém me veio buscar -. A jornalista diz que ficou sem palavras, não esperava esta resposta.

Infelizmente, estes casos são mais frequentes do que se pensa. Nos hospitais existem muitas camas ocupadas com pessoas idosas, que não têm familiares que os levem para casa.

É certo que há famílias que vivem com muita dificuldade. Mas é chocante saber-se que, nalguns casos, há familiares, mesmo filhos, que não fazem o mínimo esforço para os receber. Muitas dessas pessoas idosas, quando eram novas, passaram noites sem dormir e viveram muitos sacrifícios pelos filhos. Mas, agora, são vistos como um grande peso da sociedade.

Este e outros casos idênticos faz-nos lembrar o ditado: É mais fácil um pai cuidar de dez filhos, do que dez filhos cuidarem de um pai.