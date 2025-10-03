Sirenes assinalam aniversário dos Bombeiros Sapadores do Funchal

A Companhia dos Bombeiros Sapadores do Funchal vai celebrar amanhã o seu 137º aniversário.

Para assinalar esta data, está programado um desfile motorizado entre o quartel dos Sapadores e do Largo do Município, passando pela Avenida do Mar, às 15h30, e às 18 horas vão regressar ao quartel.

Neste período os veículos de emergência vão circular em marcha lenta pela cidade, com avisos sonoros e luminosos ligados. Não há motivo para alarme, visto tratar-se da cerimónia.