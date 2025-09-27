David Vieira, dos Bombeiros Sapadores do Funchal, foi o grande vencedor da ‘Escadórios da Humanidade’

O madeirense David Vieira, dos Bombeiros Sapadores do Funchal, foi o grande vencedor da prova de resistência e superação ‘Escadórios da Humanidade’, que se realizou hoje em Braga.

O bombeiro, que alcançou o primeiro lugar da geral (5.23), dedicou a vitória à mulher e ao filho, assim como à corporação onde pertence.

O segundo melhor madeirense foi José Lino, dos Bombeiros Municipais de Machico, que alcançou o 9º lugar. O terceiro melhor madeirense à geral foi Rui Alves, dos Bombeiros Sapadores do Funchal (15ºlugar).

No feminino, a melhor madeirense foi Ana Gama, dos Bombeiros Sapadores do Funchal.

Ao DIÁRIO, José Minas, comandante dos Bombeiros Sapadores do Funchal, mostrou-se orgulhoso por esta conquista e enalteceu todo o desempenho deste seu elemento.

“Primeiro que tudo é um orgulho ser madeirense e é um orgulho a dobrar ser um dos meus bombeiros. Ficar em primeiro lugar em 1.900 elementos de todo o mundo é algo nunca visto na Madeira e só temos de estar todos orgulhosos por isso. O David é um elemento muito acima da média. É o bombeiro mais bem preparado do meu Corpo de Bombeiros e dedica-se sempre a todos os aspectos da carreira. Esta vitória deve-se também ao investimento da Câmara Municipal do Funchal nos recursos humanos do quartel”, referiu orgulhoso José Minas.

Já no ano passado David Vieira ficou em 5.º lugar da geral, sendo o melhor madeirense deste desafio.

CMF vai receber corporação no Salão Nobre Municipal

Como forma de celebrar este "feito histórico", a Câmara Municipal do Funchal informou que vai receber e homenagear esta corporação pelos feitos alcançados, numa cerimónia que terá lugar no Salão Nobre, cuja data será oportunamente divulgada.

Segundo o executivo municipal, “estas conquistas comprovam o espírito competitivo, a garra e a dedicação dos atletas do CBSF, que continuam a escrever páginas de sucesso e superação no desporto e elevam o nome do Funchal ao mais alto patamar a nível nacional”.

Tal como o DIÁRIO noticiou, nesta prova participaram 1.900 bombeiros de diversas corporações nacionais e internacionais, entre eles 46 madeirenses.

Os bombeiros subiram em ‘contra-relógio’ os 566 degraus até ao Bom Jesus de Braga, envergando o equipamento de protecção individual, que pesa cerca de 30 quilos (fato nomex, botas, cogula, luvas, capacete com viseira e arica).

Esta iniciativa foi organizada pela Associação Família de Elite (AFDE) e pela ADN-Eventos Desportivos e é exclusivamente destinada a bombeiros.

Da Madeira participaram 15 elementos dos Bombeiros Municipais de Machico, 10 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, 9 dos Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, seis dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, quatros dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, um dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz e um dos Bombeiros Voluntários de Santana.