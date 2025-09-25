'Os Profetas' assinalam 13 anos na dinâmica do desporto porto-santense
A associação 'Os Profetas' completa hoje 13 anos de existência, com uma presença bem vincada no panorama local e regional e até nacional, com vários títulos em diversas modalidades.
Leonardo Ferreira presidente da colectividade manifestou satisfação por estes treze anos. "É um projeto que tem andado dentro daquilo que planeamos desde o início, com varias modalidades e tudo realizado em prol do desporto local", afirmou.
"Infelizmente ao fim de treze anos ainda estamos com a casa as costas, não temos ainda nenhum espaço nosso mas acredito que venha acontecer um dia”, afirmou o dirigente desportivo.
Quando ao futuro, o dirigente o salientou que deseja que o clube "tenha as mesmas dinâmicas que teve até aqui", justificando que é isso que "dá força à colectividade".
Não obstante, o presidente reforçou a importância de possuir infra-estruturas próprias. "Naturalmente que não depende só do clube, mas tem de haver forças locais, regionais e também privadas, que ajudem e acredito que nos próximos anos percebem que 'Os Profetas' está a crescer e merece ter uma casa à semelhança de outras colectividades", sublinhou.