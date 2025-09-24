Marques Mendes acusa Ventura de só querer criar "confusão e ruído"

O candidato à Presidência da República Luís Marques Mendes considerou hoje que o líder do Chega, André Ventura, que também está na corrida a Belém, o que quer é criar "confusão, ruído e provocação".

"É uma jogada tática [a candidatura]. André Ventura não quer ser Presidente da República, aliás até o disse e o reconheceu publicamente", disse Marques Mendes à margem da iniciativa "Conversas com o Presidente" da Fundação AEP, no Porto.

Segundo Marques Mendes, o líder do Chega o que quer é "fazer confusão, ruído, provocação e dificultar ainda mais a vida ao Governo".

O ex-presidente do PSD sublinhou que André Ventura ocupa "o campo do radicalismo e da confusão" e quer representar apenas uma parte dos portugueses.

"Enquanto eu quero o campo da paz e da tranquilidade para a vida das pessoas e quero representar todos os portugueses", atirou.

Já sobre as declarações do também ex-presidente do PSD e mandatário nacional da candidatura de Gouveia e Melo Rui Rio que afirmou, em entrevista ao Jornal 2 da RTP, que uma vitória de Marques Mendes abriria caminho a uma vitória do Chega nas próximas legislativas, o candidato presidencial recusou fazer comentários.

"Não comento, não comento porque eu faço uma campanha pela positiva e não uma campanha de maledicência e, portanto, nem uma palavra", frisou.