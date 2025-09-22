Galeria Anjos Teixeira recebe concerto 'A Viola que Une as Ilhas'

A Galeria Anjos Teixeira recebe, na próxima quinta-feira, 25 de Setembro, às 19 horas, o concerto 'A Viola que Une as Ilhas', com viola de arame executada por Victor Sardinha.

Em nota à imprensa, a Galeria revela que serão interpretados temas da tradição musical madeirense.

O concerto será antecedido da conferência 'A Viola de Arame na Emigração para o Brasil', onde Victor Sardinha contará, de um modo geral, a influência da viola e dos mestres violeiros. Os Açores também estão incluídos, enquanto povo, nesta emigração dentro do império português.

Esta iniciativa cruza-se com a exposição do artista plástico Gabriel Garcia, natural dos Açores, intitulada 'Storyboard'.