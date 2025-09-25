Hugo Marques propõe plano de desenvolvimento turístico para zona da Misericórdia em Machico

O candidato do PS à Câmara Municipal de Machico, Hugo Marques, apresentou uma proposta ambiciosa para o desenvolvimento da zona da Misericórdia, defendendo a criação de um plano de pormenor que defina com clareza os investimentos possíveis numa das áreas com maior potencial turístico da Madeira.

Hugo Marques identifica os terrenos na Misericórdia, situados na zona sobranceira à marina e à praia de areia amarela de Machico, como tendo características únicas que os tornam altamente atrativos para investimento. A proximidade simultânea ao mar e ao aeroporto confere a esta zona uma posição estratégica privilegiada, ideal para grandes projetos turísticos e imobiliários de luxo.

O candidato socialista acredita que este desenvolvimento pode impulsionar decisivamente a economia local, com benefícios directos na criação de emprego e no aumento dos rendimentos da população machiquense.

Uma das apostas centrais da proposta passa pela criação de uma marina moderna, capaz de responder às necessidades do crescente mercado dos pequenos cruzeiros e dos grandes iates. Segundo Hugo Marques, Machico reúne todas as condições para oferecer uma alternativa de elevado valor acrescentado que actualmente "só encontra resposta nas Canárias".

A definição de regras claras através de um plano de pormenor é, na perspectiva do candidato, essencial para atrair investimento seguro. "Só assim será possível atrair investimento seguro, com retorno garantido, não apenas para os investidores, mas, sobretudo, para os machiquenses", explica Hugo Marques.

O projecto prevê a criação de "uma verdadeira avenida de comércio e serviços" que estabeleça a ligação entre a cidade e a nova marina, integrando soluções de estacionamento e uma conexão directa à via rápida e ao aeroporto.

Para a concretização desta visão, Hugo Marques aponta a recém-criada ACIM – Associação de Comércio e Indústria de Machico como peça fundamental do processo. A associação deverá desempenhar um papel crucial na divulgação do projeto em feiras internacionais de turismo e investimento, assegurando também o envolvimento activo das empresas locais.

O candidato socialista manifesta a convicção de que este projecto "poderá ser o maior investimento de sempre realizado em Machico", sublinhando o potencial transformador que pode ter para o concelho.