Trânsito intenso neste início de quinta-feira

Com piso molhado nalgumas zonas das estradas da Madeira, esta quinta-feira começa a 'acordar' com muito trânsito já, ainda é noite, sobretudo na Via Rápida.

No sentido Machico - Ribeira Brava, o que aparenta ser cada vez mais uma prática de muitos condutores, tentar fugir ao momento mais crítico do trânsito, está a criar congestionamentos mais madrugadores.

Ver Galeria

Neste momento, são cerca de 3 km de trânsito entre o lento e o muito lento, desde a subida do Caniço até ai nó de Pestana Júnior.

Como referido, se está a sair de casa (ou se é o pendura que lê esta notícia ao lado do condutor), tenha muita atenção ao piso molhado e à velocidade, sem descurar as distâncias seguranças para os carros da frente.