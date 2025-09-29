Quilómetros de tráfego intenso neste início de semana

Bom dia. O tráfego rodoviário nesta segunda-feira, ainda a amanhecer, já se apresenta bastante congestionado nalguns pontos da Via Rápida.

Ainda nem eram 7h30 e já se assistia a uma longa fila, mais lenta do que rápida, desde a subida do Caniço para Cancela estendendo-se até ao nó de Pestana Júnior.

Neste momento, o congestionamento concentra-se sobretudo nessa zona em cerca de 3 km no sentido Machico - Ribeira Brava.

No restante zonas, há algum congestionamento entre o nó do Pilar e o nó de Pestana Júnior, mas no sentido oposto, afectando as entradas e saídas dessa faixa.