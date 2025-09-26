 DNOTICIAS.PT
Madeira

Madeira tem 300 viaturas TVDE

750 são os motoristas habilitados

Walter Correia, presidente da Associação Nacional de TVDE (ANTVDE), revelou que na Madeira existem oficialmente 300 viaturas registadas para TVDE e cerca de 750 motoristas, incluindo profissionais ativos e alguns que já não exercem regularmente na região.

Segundo Correia, estes números colocam em perspetiva alegações anteriores que indicavam um contingente maior de viaturas ou motoristas, sendo importante esclarecer a dimensão real do serviço na ilha.

