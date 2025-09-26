Madeira tem 300 viaturas TVDE

Walter Correia, presidente da Associação Nacional de TVDE (ANTVDE), revelou que na Madeira existem oficialmente 300 viaturas registadas para TVDE e cerca de 750 motoristas, incluindo profissionais ativos e alguns que já não exercem regularmente na região.

Segundo Correia, estes números colocam em perspetiva alegações anteriores que indicavam um contingente maior de viaturas ou motoristas, sendo importante esclarecer a dimensão real do serviço na ilha.