Regimento de Guarnição n.º 3 assinala 32.º aniversário

O Regimento de Guarnição N.º 3 (RG3) celebra o seu 32.º aniversário, numa cerimónia que terá lugar nas instalações da unidade militar, na Nazaré, Funchal, a partir das 11 horas.

Criado em 1 de outubro de 1993, o RG3 é herdeiro das tradições e do património histórico das antigas Unidades de Artilharia e Infantaria que marcaram presença na Madeira, resultando da integração das capacidades do extinto Grupo de Artilharia de Guarnição N.º 2 (GAG2) e do Regimento de Infantaria do Funchal (RIF).

Para assinalar esta efeméride, está preparado um programa recheado, com a presença de diversas entidades oficiais na Cerimónia Militar e na Demonstração de Capacidades do Batalhão de Infantaria.

- 10h00 - Lançamento do livro 'Câmara de Lobos e as suas freguesias', no salão Nobre da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

- 10h00 às 12h30 - Madeira Quality Care organiza evento para assinalar o Dia do Idoso , como objectivo de valorizar e celebrar a população sénior, nos Jardins do Lido

- 11h30 - Reunião da 5ª Comissão Especializada Permanente de Saúde e Protecção Civil, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 12h00 - Miguel Albuquerque visita o espaço 'Casa Azul', projecto social da Associação 'Garo(u)ta do Calhau', no Bairro da Quinta Falcão

- 12h00 - Nuno Maciel visita as obras do 'Projeto de Implementação do Sistema de Rega das Fontainhas e Quinta Grande'

- 12h40 - Paula Margarido marca presença nas celebrações do Dia Internacional do Idoso, no Restaurante Bahia do Casino Madeira.

- 14h00 às 16h30 - Calheta assinala esta quarta-feira Dia Internacional do Idoso, com a Iniciativa 'Raízes de uma Calheta Viva', no Pavilhão do Arco da Calheta

- 14h00 às 16h45 - Meo Empresas realiza conferência 'Tech Trends 2025', com a presença de Miguel Albuquerque, no Hotel Savoy Palace

- 15h00 - O executivo Municipal do Funchal recebe a equipa dos Bombeiros Sapadores do Funchal que participou, no fim-de-semana passado, em Braga, na sétima edição da prova internacional ‘Escadórios da Humanidade’, no Salão Nobre C.M. Funchal

- 15h00 - Concerto Comemorativo do Dia Mundial da Música, no Auditório do Centro Cultural e de Investigação do Funchal

- 15h30 - Comemorações do 25.º Aniversário do Laboratório de Metrologia da Madeira, com a presença de Miguel Albuquerque e José Manuel Rodrigues, nas instalações, no Parque Empresarial da Cancela

- 17h00 - Miguel Albuquerque, estará na assinatura de contratos-programa entre a Região e as Casas do Povo da Região Autónoma da Madeira, na Quinta Magnólia

- 17h00 - Inauguração da Exposição 'Cantaria Mole. A obra', com a presença de Eduardo Jesus, no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava

- 17h00 - Lançamento do livro 'A Linha Belinha', no Museu da Electricidade - Casa da Luz

- 18h30 - Marítimo - V. Guimarães, jogo do Campeonato Nacional da I Divisão em andebol masculino, no Pavilhão do Marítimo

- 18h30 - Palestra realizada pelo investigador Duarte Mendonça baseada no livro 'Crónicas das Américas', na Casa dos Açores na Madeira.

- 19h00 - Início da 9.ª Edição do Festival Bnew Generation, com espectáculo 'Madeiran Heritage', no Teatro Municipal Baltazar Dias

- 19h00 - Concerto Solidário das Ninfas do Atlântico do Conservatório, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira

- 10h00 e 15h00 - Campanha do Chega Madeira

10h00 - Acções de rua na freguesia do Monte, Junto ao Largo da Fonte

15h00 - Acções de rua na freguesia Santa Luzia, na rua Alferes Veiga Pestana junto à Segurança Social

- 10h30 - Nova Direita com intervenção política na Associação dos Deficientes

- 15h00 - Iniciativa Liberal com acção de Rua Funchal, na Rua da Carreira;

- 15h00 - Partido Socialista realiza conferência de imprensa, na Praia Formosa, junto aos antigos terrenos da “Shell”.



- 18h00 - CDU com iniciativa política de campanha, na zona do Papagaio Verde, na zona do Castanheiro e do Relojoeiro, na freguesia de São Martinho

- 18h00 - PSD com encontro com a juventude, na Marina do Funchal, junto ao café 'O Vermelhinho'

- Dia Mundial da Música, Dia Europeu das Fundações e Doadores, Dia Internacional do Café, Dia Nacional da Água, Dia Internacional do Idoso, Dia Mundial do Vegetarianismo, Dia Europeu da Depressão e Dia Mundial da Doença de Gaucher

- Este é o ducentésimo septuagésimo quarto dia do ano. Faltam 91 dias para o termo de 2025

1869 - A Áustria edita os primeiros postais ilustrados.

1908 - O Ford T, primeiro automóvel produzido em série, começa a ser vendido nos Estados Unidos.

1914 - Desembarca em Moçâmedes a primeira expedição a Angola, comandada pelo tenente coronel Alves Roçadas.

1927 - É lançada a revista Vogue, editada pela Aillaud e Bertrand.

1936 - Guerra Civil de Espanha. O líder da revolta antidemocrática, Francisco Franco, é nomeado Chefe de Estado.

1949 - Mao Tse Tung proclama a República Popular da China.

1958 - Entrada em funcionamento da NASA - Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço dos Estados Unidos.

1960 - Independência da República Federal da Nigéria.

1961 - Fusão dos Camarões Oriental e Ocidental na República Federal dos Camarões.

1962 - O Goethe Institut abre o seu primeiro centro de língua e cultura em Portugal.

1969 - O Concorde atravessa a barreira do som pela primeira vez.

1970 - É criada, na clandestinidade, a Comissão Organizadora da CGTP-Intersindical, com base nos sindicatos dos Caixeiros, do Pessoal da Indústria, dos Operários Metalúrgicos e dos Empregados Bancários.

1977 - O jogador de futebol brasileiro Pelé abandona a prática da modalidade.- Início da publicação do vespertino lisboeta "A tarde", que sucede ao extinto "Jornal Novo".

1982 - A vitória do Partido Democrata Cristão na República Federal Alemã leva Helmut Kohl a chanceler, sucedendo ao social-democrata Helmut Schmidt.

1985 - Aviões de guerra israelitas atacam o quartel-general da Organização para a Libertação da Palestina (OLP) em Tunes, Tunísia.

1988 - Mikhail Sergeyevich Gorbachev, Mikhail Gorbachov, 57 anos, é eleito Presidente do Soviete Supremo da URSS (União Soviética).

1989 - A atleta portuguesa Rosa Mota vence a primeira minimaratona feminina de Tóquio.1990 - É restabelecida a liberdade de culto na URSS.

1992 - Início das emissões experimentais da SIC, primeiro canal privado de televisão em Portugal.

1993 - A estátua de D. Afonso Henriques do escultor José Cutileiro é colocada nos jardins de Versalhes em França.

1994 - Entra em vigor o novo Código da Estrada, que tem como objetivo principal diminuir os níveis de sinistralidade, equiparando Portugal a outros países europeus.

1995 - Eleições legislativas garantem a vitória do Partido Socialista, com 43,76 por centos dos votos, seguido do PSD com 34,12 por cento. António Guterres é nomeado primeiro-ministro.1999 - O líder timorense Xanana Gusmão é recebido em Lisboa com honras de Chefe de Estado, no aeroporto militar de Figo Maduro, pelo Presidente da República, Jorge Sampaio, pelo presidente da Assembleia da República, Almeida Santos, pelo primeiro-ministro, António Guterres, e outras individualidades do Estado português.

2001 - Atentado suicida no parlamento do estado indiano de Caxemira causa a morte de 29 pessoas e mais de 40 feridos.

2004 - José Sócrates é eleito secretário-geral do PS no XIV Congresso Nacional do partido, em Guimarães.- O Governo espanhol aprova um projeto de lei que permite o casamento e a adoção de crianças por casais homossexuais.

- Morre, aos 82 anos, Blanqui Teixeira, engenheiro químico, resistente antifascista, deputado comunista à Assembleia Constituinte, antigo membro do Comité Central do PCP e diretor da revista "O Militante" entre 1975 e 2000.

2005 - A explosão de seis bombas com poucos minutos de intervalo em três restaurantes repletos de turistas nas estâncias balneares de Jimbaran e de Kuta, em Bali, Indonésia, causa 26 mortos e mais de 120 feridos.

- Tomada de posse de João Bernardo "Nino" Vieira como Presidente da República da Guiné-Bissau, sem a presença de homólogos dos sete membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

2006 - Eleições presidenciais no Brasil. Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, com cerca de 48,61 por cento dos votos, e o candidato do Partido da Social - Democracia Brasileira, Geraldo Alckmin, com perto de 41,64 por cento, passam à segunda volta.

2007 - O Centro de Saúde de Viana do Castelo torna-se o primeiro do país a efetuar interrupções voluntárias de gravidez com medicamentos.

2008 - O Senado dos Estados Unidos aprova o plano retificado de injeção de 700 mil milhões de dólares (501 mil milhões de euros) no mercado monetário.

- Morre, com 108 anos, Boris Yefimov, o "caricaturista de Estaline", como ficou conhecido pela participação que tinha nas campanhas de "agitação e propaganda" do antigo regime soviético.

2009 -- Morre, aos 79 anos, Guilherme Luís, um dos símbolos da Académica de Coimbra desde os anos de 1950.

2011 - Morre, aos 60 anos, François Abou Salem, ator, dramaturgo e encenador franco palestiniano.

2012 - Morre, com 88 anos, o grego Shlomo Venezia, sobrevivente do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, autor do livro "Sonderkommando. No inferno das câmaras de gás".

2013 - Morre, com 95 anos, Silvino Silvério Marques, general e antigo governador de Angola, antes e depois do 25 de Abril, e também ex-governador de Cabo Verde.

2014 - Milhares de pessoas juntam-se às manifestações em prol do sufrágio universal em Hong Kong aproveitando o feriado do Dia Nacional da China. Os estudantes fazem um ultimato ao chefe do Executivo, exigindo a sua demissão, mas CY Leung recusa.

- Morre, com 91 anos, Long Qiming, o último dos "Tigres Voadores" chineses, unidade de aviadores formada inicialmente por voluntários norte-americanos contra a invasão japonesa na China.

2015 - Cabo Verde torna obrigatório o novo Acordo Ortográfico da língua portuguesa.

2016 - Morre, com 95 anos, o escritor Mário Braga.

2017 - Eleições autárquicas. PS elege 159 dos 308 presidentes de Câmara do país.

- Referendo sobre a independência da Catalunha, considerado ilegal pelas autoridades espanholas e boicotado pelos partidos e forças catalãs que defendem a integração da região em Espanha. O resultado é favorável à independência.

- Morre, aos 95 anos, em Lisboa, Jorge Listopad, escritor, professor e encenador checo radicado há várias décadas em Portugal.

2018 - Morre, aos 77 anos, Ambrósio Lukoki, "Nzakimwena", histórico militante do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA).

2020 - O Conselho de Ministros aprova o decreto-lei que permite a integração nos quadros de cerca de três mil profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

- A Comissão Europeia decide instaurar um procedimento de infração contra o Reino Unido devido a uma proposta de lei controversa que anula parcialmente o Acordo de Saída da União Europeia.

- Morre, aos 84 anos, Francisco Knopfli, diplomata, antigo embaixador de Portugal em Washington, São Tomé, Havana, Cidade do México, Maputo e Brasília.

2022 - A Fonte do Bastardo conquista pela primeira vez a Supertaça de voleibol, ao vencer o Benfica por 3-1 em jogo disputado no Pavilhão Municipal de Santo Tirso.

2023 - O partido populista Direção-Social Democracia (Smer-SSD), liderado pelo ex-primeiro-ministro Robert Fico, que se opõe à ajuda à Ucrânia, vence as eleições legislativas na Eslováquia.

- O Tribunal Arbitral de Lisboa condena o Estado a pagar 23,6 milhões de euros aos CTT-Correios de Portugal e juros de mora em compensações pelo impacto da pandemia covid-19 e pela prorrogação unilateral do contrato de concessão em 2021.

- O FC Porto conquista a Taça Continental de hóquei em patins pela segunda vez na sua história ao vencer os espanhóis do Voltregà por 5-3, na final disputada na Catalunha, Espanha.

2024 - A Guarda Revolucionária do Irão anuncia ter efectuado um ataque com mísseis contra Israel em represália pelas mortes do líder político do movimento islamita palestiniano Hamas, Ismail Haniye, e do secretário-geral da milícia xiita libanesa Hezbollah, Hassan Nasrallah.

- Mark Rutte, 57 anos, ex-primeiro-ministro dos Países Baixos, toma posse como secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO).

- O Governo, as quatro confederações empresariais, Confederação Empresarial de Portugal (CIP), Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), Confederação do Turismo Português (CTP) e Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP, e a União Geral de Trabalhadores (UGT) assinam o novo acordo tripartido de valorização salarial e crescimento económico para 2025-2028, ficando a Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses --- Intersindical Nacional (CGTP-IN) de fora.

- Morre, aos 73 anos, Veiga Trigo, antigo árbitro internacional de futebol.

