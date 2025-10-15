"Deixem a TAP voar sozinha", pede Gonçalo Maia Camelo

O deputado da IL não vai vota a favor do projecto de resolução do PSD, porque entende que, embora compreenda as preocupações, considera que é por isso que "o Estado não se livra do problema" que é a TAP.

Gonçalo Maia Camelo recordou o processo de privatização da TAP que, diz, poderia ser uma versão da canção de Quim Barreiros: "Ponho o Estado, tiro o Estado, à hora que eu quiser".

O dinheiro que já foi injectado na empresa, diz, dava para comprar "aviões Canadair, helicópteros ou resolver problemas da habitação".

"O Estado nunca se livra do problema, não consegue cortar o cordão umbilical com a TAP", afirma o deputado da IL que não acredita que um privado não mantenha a aposta na linha da Madeira, "uma das mais rentáveis" ou esqueça o mercado das comunidades.

"Deixem a TAP voar sozinha", pediu.