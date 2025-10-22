Gonçalo Leite Velho protestava por notícia das 'rent-a-car' e não pelo texto do DIÁRIO

As confusões acontecem e quando assim é torna-se obrigatório corrigir. Numa notícia anterior, neste espaço, foi referido que o deputado do PS, Gonçalo Leite Velho, tinha protestado pelo condicionamento do plenário pela comunicação social e que em causa estaria o título da notícia do DIÁRIO, na edição de hoje, sobre a sessão plenária de ontem. Não era esse o alvo do protesto.

No intervalo do plenário, Gonçalo Leite Velho esclareceu que se referia a uma notícia, do JM, sobre o diploma das rent-a-car e não em relação ao texto do DIÁRIO. Um esclarecimento que se compreende e que deve ser destacado. O seu a seu dono.