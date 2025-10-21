PS propõe zonas de restrição do tráfego de rent-a-car

Gonçalo Leite Velho apresentou um decreto legislativo do PS que cria um regime jurídico para "zonas de restrição do tráfego para rent-a-car".

Uma medida que permitirá criar suporte legal para a criação de restrições de acesso, temporárias, como já acontece noutros destinos turísticos.

As zonas de restrição deverão ser suportadas por um diagnóstico técnico, consulta pública, meios de monitorização com mecanismos de controlo e articulação institucional, nomeadamente com os municípios.

Gonçalo Maia Camela considera que este diploma será um "instrumento de gestão" importante para regulamentar a circulação, nomeadamente nos concelhos com um maior fluxo turístico.