Gonçalo Leite Velho acusa comunicação social de condicionar os debates

A Assembleia Legislativa continua a debater um decreto legislativo, do PS, que pretende definir zonas de restrição da circulação de viaturas de rent-a-car.

Gonçalo Leite Velho, que já ontem defendeu o diploma, aproveitou a resposta a uma pergunta do JPP sobre a mobilidade regional, para acusar "um órgão de comunicação social" de condicionar os trabalhos. Em causa estará o título do texto do DIÁRIO, na edição de hoje, 'Metro de superfície não vai passar'.

Segundo o deputado socialista, a peça jornalística condicionaria o debate. Por isso, vale a pena explicar que a conclusão do jornalista - o mesmo que assina este texto - resultou das posições assumidas pela maioria, como foi repetido, hoje, pelo deputado Bruno Macedo.

Gonçalo Leite Velho mantém a posição e lembra que o CDS não se pronunciou sobre a proposta de estudo para a viabilidade de uma ligação Calheta-Caniçal em metro de superfície.

Sara Madalena reagiu e defendeu a o seu direito a não se pronunciar, embora na sessão plenária de ontem já tenha questionado a viabilidade do proposta do PS sobre o metro de superfície.