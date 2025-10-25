Multas de trânsito rendem 2,1 milhões

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 25 de Outubro, dá conta que das mais de 70 mil infracções rodoviárias registadas, o excesso de velocidade foi a mais frequente. Ao todo, 4.200 condutores ficaram com a ‘carta presa’ e sujeitaram-se à perda de pontos.

Primeiro navio do País ligado à energia de terra

Descubra que o investimento da Porto Santo Line, que ascende a 3,6 milhões de euros, cofinanciado pelo PRR, permite ao ‘Lobo Marinho’ reduzir a poluição e custos energéticos nos portos da Madeira. Governo destaca a importância do projecto.

Ex-presidente de Junta do PSD será adjunto de José Carlos

Nesta edição, fique a saber que o autarca eleito pelo Chega, que hoje toma posse na Câmara de São Vicente na presença de André Ventura, arruma nomeações e pelouros.

Revelamos também que as Bananeiras estão sem seguro com mau tempo à porta.

Destaque ainda para: Greve na Região fecha escolas e adia cirurgias.

