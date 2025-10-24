GNR apreendeu mais de 18 quilos de pescado no Caniçal

A Guarda Nacional Republicana, em colaboração com a Autoridade Regional das Actividades Económicas e a Direcção Regional das Pescas, realizou, ontem, uma operação de fiscalização a vários estabelecimentos de restauração e bebidas na vila do Caniçal.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa, dois estabelecimentos foram encerrados por falta de higiene e segurança.

Em comunicado a GNR informou hoje que foi ainda levantado um auto de contraordenação por falta de higiene e segurança e um auto de contraordenação por infracções relacionadas com o acondicionamento e higiene de pescado diverso. Além disso, a GNR apreendeu 18,803 quilos de pescado por falta de rastreabilidade.

Esta operação de fiscalização em estabelecimentos de restauração e bebidas teve como objectivo “verificar o cumprimento da legislação em vigor relativa à comercialização e confecção de produtos, bem como assegurar o respeito pelas normas de higiene, segurança alimentar e licenciamento dos estabelecimentos”.