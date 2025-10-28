PSD diz que Chega vota contra "por birra"

O líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, considerou hoje que o voto contra do Chega ao Orçamento do Estado para 2026 é "por birra" e para "não quer ficar na fotografia" ao lado do PS na aprovação do documento.

Na reta final da discussão do Orçamento do Estado para 2026 (OE2026), Hugo Soares defendeu que os argumentos apresentados por Ventura para votar contra são falsos e considerou que aquele partido vota contra "por birra" para não "ficar na fotografia em pé com o PS a aprovar o orçamento".

Segundo Hugo Soares, "quando o PS está do lado da solução, o Chega quer estar do lado da destruição".

"Devo dizer ao país, ao Chega e ao PS: interessa muito pouco aos portugueses esse jogo partidário de não querer aparecer na fotografia não ao lado do PSD, mas dos portugueses", afirmou.

Saudando a decisão do PS de se abster, o líder parlamentar do PSD recuperou uma ideia defendida na véspera pelo primeiro-ministro de que esta abstenção não significava que os socialistas tinham decidido "colocar-se ao lado do Governo".

O Chega vai votar contra a proposta do Governo de Orçamento do Estado para o próximo ano (OE2026) na generalidade, anunciou hoje o líder do partido.

Falando aos jornalistas na Assembleia da República, já perto do final do debate da generalidade do OE2026, André Ventura justificou o voto contra com o argumento de que a proposta do Governo "dá com uma mão e tira com a outra".