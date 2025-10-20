Chega critica acordos entre JPP e PSD em freguesias da Madeira

O líder regional do Chega, Miguel Castro, reagiu aos recentes acordos firmados entre o JPP e o PSD nas freguesias de Santo António, São Martinho, São Pedro e Santa Maria Maior, considerando-os uma "traição à confiança dos eleitores", segundo a nota de imprensa enviada.

De acordo com o comunicado, Miguel Castro afirma que os acordos revelam "uma sede insaciável de poder e uma total ausência de coerência política".

O JPP revelou o seu verdadeiro rosto. Passou de um partido que se dizia independente, defensor do povo e crítico do sistema, para uma simples bengala do PSD. Na primeira oportunidade, e à luz do CDS, deitou-se logo com o sistema para garantir lugares e poder Miguel Castro, líder do Chega

Acusa, ainda, o JPP de "vender-se por poder, de trair a vontade popular e de participar activamente no abafamento de pluralidade democrática nas freguesias onde se coligou com o PSD e, acrescenta, que "estes acordos são um insulto à vontade da população e uma prova de que o JPP é, afinal, mais do mesmo. Venderam-se por conveniência, por cargos, e deixaram de representar a mudança que prometiam. É o sistema a reproduzir-se, e o JPP é agora cúmplice dessa encenação".

Por fim, o Chega exige que o JPP preste contas aos madeirenses e explique publicamente os motivos para pactuar com o PSD em vez de respeitar a vontade dos eleitores.