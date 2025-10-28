Presidente da Coopescamadeira diz que tem "excelente relacionamento" com Nuno Maciel

O presidente da Coopescamadeira reagiu, esta trade, à notícias que faz a manchete da edição de hoje (28 de Outubro) do DIÁRIO e que tem como título 'Falta de frio desagrada e complica vida aos pescadores e armadores'.

Jacinto Silva, vem "esclarecer que há um excelente relacionamento, de cooperação institucional, entre a Cooperativa de Pesca e a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, na pessoa do Secretário Nuno Maciel, com quem tem mantido reuniões de trabalho regulares, no sentido de encontrar soluções para os desafios que enfrentam pescadores e armadores".

O presidente da Coopescamadeira diz que, "apesar de reconhecer algumas limitações pontuais na lota e nos entrepostos frigoríficos - algumas das quais são certamente resultado da necessária boa gestão das infraestruturas - não chegou ao seu conhecimento que, até ao momento, se tenha perdido qualquer quilo de peixe, nem tivesse ficado por fornecer qualquer gelo a quem dele necessitasse".

A Coopescamadeira, diz o seu presidente, não tem "conhecimento que armadores e pescadores tenham sido prejudicados, acreditando que face aos investimentos previstos e anunciados pelo Governo Regional, as limitações, por vezes existentes, serão ultrapassadas no decurso do próximo ano".

A cooperativa de pesca "reconhece e agradece a colaboração e receptividade do secretário regional Nuno Maciel, e entende que as convergências se constroem com diálogo, profissionalismo e actos de boa-fé".