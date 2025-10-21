Nuno Maciel em visita oficial à Região Autónoma dos Açores

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, está de visita oficial à Região Autónoma dos Açores, com o objectivo de reforçar a cooperação institucional entre as duas regiões no domínio agrícola e das pescas.

"Trata-se de uma visita de três dias a três ilhas daquele arquipélago onde, além de encontros com associações e empresas privadas o responsável madeirense irá reunir-se com 2 governantes bem como o presidente da Assembleia", explica uma nota emitida a imprensa.

"Em carteira leva vários assuntos comuns aos interesses da Região com vista ao desenvolvimento económico do sector, nomeadamente no que diz respeito à defesa do pacote financeiro europeu atribuído às Regiões Ultraperiféricas e à maneira como este é gerido pelo Estado-membro", revela.

Adianta que "a visita, que começa hoje, inclui passagens pelas ilhas de São Miguel, Faial e Terceira, e conta com um vasto programa de reuniões, visitas e encontros com entidades públicas bem como deslocações a várias empresas do sector".

Hoje, no Faial, Nuno Maciel será recebido pelo seu homólogo, o secretário regional da Agricultura e Alimentação, António Ventura, num dia onde também se encontra com o presidente da Assembleia Legislativa dos Açores, Luís Garcia, e com o secretário regional do Mar e das Pescas, Mário Pinho.

Já amanhã, quarta-feira, e na ilha do Faial, o responsável madeirense visita a FRUTER - Cooperativa de Hortofruticultores da Ilha Terceira que se dedica à produção, comercialização e valorização de frutas e produtos hortícolas apoiando os agricultores locais através do escoamento de produções. Neste dia faz parte da agenda uma visita ao Centro de Biotecnologia dos Açores, uma unidade de investigação científica e desenvolvimento tecnológico sediada na Universidade dos Açores.

Na quinta-feira, em São Miguel, Nuno Maciel manterá contactos com várias entidades do sector, entre as quais a Boa Fruta, que se dedica à produção, transformação e comercialização de frutas e produtos derivados, a Lactaçores, empresa do sector agroalimentar dos Açores, responsável pela comercialização e distribuição dos produtos lácteos a Federação Agrícola dos Açores e a FRUTAÇOR, Cooperativa Frutícola da Ilha de São Miguel. O dia inclui ainda uma visita a uma exploração apícola.

Neste dia, pelas 11h00 está programado uma reunião com a Federação Agrícola dos Açores - principal organização representativa dos agricultores açorianos onde haverá declarações à comunicação social.