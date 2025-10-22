Norberto Maciel Ribeiro encerra mandato de vereador do PSD com "sentimento de dever cumprido"

Norberto Maciel Ribeiro, do PSD, despediu-se esta quarta-feira do cargo de vereador na Câmara Municipal de Machico, afirmando que encerra "um ciclo importante" da sua vida pública com a "consciência tranquila de quem buscou, a cada sessão, a cada voto, a cada debate, honrar a confiança" depositada pelo povo do concelho.

Num discurso de balanço do mandato, o social-democrata sublinhou que a sua bancada esteve "no campo da oposição" durante este período, algo que diz com "orgulho e serenidade". Para Norberto Maciel Ribeiro, "fazer oposição responsável é também servir a democracia, fiscalizar, propor, apontar caminhos e, quando necessário, dizer 'não', mantendo as convicções e os princípios" defendidos.

O vereador cessante destacou que a sua actuação passou por questionar "onde era preciso questionar", denunciar "quando foi preciso denunciar", mas também por apoiar iniciativas sempre que estivesse em causa "o interesse do povo, acima do partido e em defesa de Machico".

Norberto Maciel Ribeiro deixou ainda palavras de agradecimento à equipa da coligação "Juntos Somos Machico", aos funcionários da autarquia que "com profissionalismo e dedicação defenderam os interesses de Machico", e aos colegas vereadores, "inclusive aqueles com quem divergimos, porque o debate, quando é honesto, sempre enriquece a vida pública".

O social-democrata garantiu que sai da Câmara "com o coração cheio de gratidão, mas também de esperança" numa nova etapa, já que vai assumir funções como vogal na Assembleia Municipal de Machico. "Levamos as críticas, as lições e a aprendizagem", concluiu, reafirmando que "Machico irá confiar na gente".

Hoje há a tomada de posse do novo executivo camarário, depois de o PS ter vencido as eleições autárquicas no concelho.