“Serei presidente de todos os machiquenses”

Foi da varanda dos Paços do Concelho, perante uma praça cheia, que Hugo Marques proferiu o seu primeiro discurso como presidente da Câmara Municipal de Machico. O momento, carregado de simbolismo e emoção, marcou o início de um novo ciclo político no concelho, com o socialista a dirigir-se directamente à população que o elegeu.

“Hoje estou aqui, perante vós, como presidente da Câmara Municipal de Machico, com um enorme sentido de responsabilidade e um orgulho muito especial”, afirmou, destacando dois motivos para esse orgulho: o quarto mandato consecutivo do Partido Socialista em Machico, um feito inédito, e o facto de, pela primeira vez, um natural do Porto da Cruz liderar o município.

“Quero reforçar algo muito importante: o Porto da Cruz é também Machico. Por isso, para mim, fica tudo dentro da mesma casa”, sublinhou, antes de deixar uma mensagem de união. “A partir de hoje, sou presidente de todos os machiquenses, de todas as freguesias, de todas as convicções e de todos os partidos.”

Fez questão de agradecer aos colegas Mónica Vieira e Nuno Moreira e expressou admiração pelo presidente cessante, Ricardo Franco, a quem garantiu procurar honrar. Dedicou a vitória ao Padre Martins Júnior, “o eterno inspirador da forma de estar na política”, e lembrou com emoção o pai, “que certamente estaria ali sentado, orgulhoso”.

Hugo Marques afirmou que esta vitória “expressa a confiança dos machiquenses num projecto que não promete o impossível, mas apresenta soluções exequíveis”, garantindo que Machico tem “um futuro brilhante” e que a nova equipa está preparada “para elevar o concelho a uma terra de referência em qualidade de vida, com mais habitação, melhor mobilidade e mais oportunidades de emprego e investimento”.

O novo presidente reiterou a importância da cooperação com o Governo Regional, apontando como prioridades a promenade do Porto da Cruz, a canalização do Ribeiro da Graça e a reposição dos dois sentidos na Estrada da Queimada. Defendeu ainda o reforço da delegação de competências nas juntas de freguesia e anunciou a aposta em projetos de habitação acessível através de cooperativas, para “combater a especulação imobiliária e reduzir os custos de acesso à primeira casa”.

A seu lado estavam o secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Freitas, em representação do Governo Regional, o líder do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, a presidente da Câmara de Santa Cruz, Élia Ascensão.