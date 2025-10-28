Megaoperação no Rio de Janeiro contra o 'Comando Vermelho'

O governador do estado brasileiro do Rio de Janeiro criticou a falta de apoio do Governo Federal contra as organizações criminosas, na sequência de uma megaoperação hoje contra o Comando Vermelho.

Em conferência de imprensa, Cláudio Castro classificou a operação como "a maior" já realizada contra o Comando Vermelho e disse que o Rio de Janeiro "está sozinho nessa guerra".

"Essa operação de hoje tem muito pouco a ver com a Segurança Pública. É uma operação de Estado de Defesa. É uma guerra que está passando os limites (...) que nada tem a ver com segurança urbana. Deveríamos ter um apoio maior e até das Forças Armadas", frisou o governador.

"Não temos o auxílio de blindados nem dos agentes de forças federais, nem de segurança nem de defesa", criticou, referindo- se à operação realizada hoje nos complexos do Alemão e da Penha.

Pelo menos 18 membros do crime organizado morreram hoje numa megaoperação na cidade brasileira do Rio de Janeiro contra o grupo Comando Vermelho, que retaliou com um ataque de 'drones', segundo um novo balanço do Governo carioca.

Cláudio Castro, disse aos jornalistas que entre os mortos há dois polícias, esclarecendo ainda que a operação, iniciada ao inicio da manhã de hoje, ainda continua e que o balanço apresentado é parcial e que, por isso, podem ainda existir mais mortos.

O Governo do Rio de Janeiro mostrou um vídeo das operações no qual é possível ver a utilização de 'drones' para lançar bombas contra as autoridades.

De acordo com a imprensa local, integrantes do Comando Vermelho ergueram barricadas nas favelas para tentar impedir a entrada das forças de segurança.

Entre os suspeitos mortos encontra-se um dos principais líderes da fação.

Há ainda nove agentes baleados e três civis que também foram atingidos.

No total, 56 homens foram detidos, cinco deles feridos e hospitalizados, encontrando-se sob custódia. As autoridades apreenderam 31 fuzis, de uso exclusivo das Forças Armadas, duas pistolas e nove motos.

A Operação Contenção, que visa deter líderes criminosos do Rio de Janeiro e de outros estados, e de combater a expansão do Comando Vermelho, mobilizou cerca de 2.500 agentes, que entraram em confronto com os alegados criminosos, com o objetivo de cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão.

Pelo menos 45 escolas fecharam, cinco clínicas suspenderam os atendimentos e 12 autocarros desviaram o seu trajeto devido à operação, segundo a imprensa brasileira.

"Peço aos moradores da região que permaneçam em casa enquanto as forças de segurança atuam", apelou o governador.

O Comando Vermelho foi criado em 1979 nas prisões do Rio de Janeiro e é hoje uma das organizações criminosas mais perigosas do mundo.