Eduardo Jesus, secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, destacou a importância da cooperação nacional na gestão de recursos naturais. “Administrar o ar, os rios e o mar não é uma disputa de conflitos, deve ser um entendimento nacional”, afirmou, lembrando que 89% da área até às 12 milhas da Madeira é protegida.

O secretário sublinhou ainda a credibilidade da Madeira em projectos internacionais e a necessidade de reforçar a autonomia na gestão destes recursos estratégicos. “É um interesse de todos ter maior capacidade de gerir aquilo que é o recurso do futuro e a nossa fronteira natural”, acrescentou.

O presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, está esta manhã no Madeira Tecnopólo, no Campus Universitário da Penteada, acompanhado pelo presidente do Conselho de Administração da ARDITI e pelo director regional do Ambiente e Mar. Os secretários Eduardo Jesus e Elsa Fernandes também acompanham a visita.

Depois da recepção, a comitiva visita centros de investigação da Universidade da Madeira, incluindo o Centro de Química, o Polo do Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear e o Banco de Germoplasma ISOPEXIS, ligado à Agricultura Sustentável e Tecnologia Alimentar.