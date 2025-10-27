Chuva atingiu valor de aviso vermelho no Areeiro

Esta segunda-feira, a Madeira registou precipitação intensa, com alguns valores a atingirem níveis extremos. Até ao meio-dia, no Chão do Areeiro, verificaram-se 89,1 mm em apenas 6 horas, correspondendo a aviso vermelho. Nas últimas 24 horas, a estação acumulou mais de 168 mm, sendo que mais de 127 mm caíram hoje desde a meia-noite.

Outros pontos da zona alta do Funchal também registaram valores muito significativos: no Monte, 12,5 mm/10 minutos (aviso amarelo) e 22,3 mm/30 minutos (aviso laranja), e no Pico Alto, 32,3 mm/1h (laranja).