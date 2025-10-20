Governo francês diz que roubo no Louvre reflete má imagem da França

O ministro da Justiça francês, Gérald Darmanin, disse hoje que as autoridades falharam ao não impedirem o roubo no Museu Louvre no domingo, mostrando uma imagem "muito negativa" da França.

"O certo é que falhámos", disse o ministro da Justiça à rádio France Inter quando questionado sobre o roubo no Museu do Louvre, no centro de Paris.

O ministro da Justiça acrescentou que os autores do crime foram capazes de colocar uma placa elevatória de carga na via pública roubando joias de valor inestimável, dando uma imagem "deplorável" da França.

Um grupo de quatro homens roubou joias no domingo de manhã utilizando um empilhador estacionado na margem do rio Sena, fazendo-o subir até à altura de uma janela do primeiro andar do museu.

Os homens entraram na Galeria Apollo depois de partirem os vidros da janela.

O grupo levou oito joias "de inestimável valor patrimonial", entre as quais a tiara da imperatriz Eugénia (mulher de Napoleão III, imperador de 1852 a 1870) e dois colares, disse no domingo o Ministério da Cultura francês.

O ministério da Cultura disse, mais tarde, que a coroa da imperatriz foi deixada para trás durante a fuga dos assaltantes e encontra-se a ser avaliado.