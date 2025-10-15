28 personalidades e entidades hoje distinguidas pelo Mérito Turístico

Realiza-se hoje, a partir das 11 horas, a cerimónia de entrega de medalhas de Mérito Turístico.

O momento terá lugar no Convento de Santa Clara, no Funchal, e contará com a presença do presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque.

Serão 28 as personalidades e entidades distinguidas em 2025 pelos "relevantes serviços para o turismo da Madeira".

Confira a lista de todos os distinguidos:

– António Augusto Rodrigues Barbosa

– Emanuel Severino Ferreira de Nóbrega

– Fernando Dinis de Abreu

– Isabel Nóbrega Freitas da Eira

– Joel Hilário Gomes Martins

– José Alberto Dias Cardoso (a título póstumo)

– José Manuel Perestrelo Vieira

– Luís António Ferreira de Vasconcelos e Freitas

– Mário Gonçalves Abreu

– Luís Gonçalo Silva

– Restaurante ‘Londres’

– Restaurante ‘Os Combatentes’

– Teresa de Freitas Brazão

– António Gomes de Freitas

– Aurélia Maria da Silva Gomes

– Emanuel Nélio Freitas Sousa

– Euromar – Nóbrega e Silva

– Francisco António Galhanas

– Hernâni Gonçalves Campanário

– João Vicente Gouveia Vieira

– José Isamberto Gomes da Silva

– Liliana Pinto Dionísio

– Luís de Jesus

– Manuel Vasconcelos Melim Ferreira

– Raul Duarte Figueiros Lourenço Gonçalves

– Victor Figueira da Costa

– José Alberto Jesus Jardim

– Sidónio Sérgio Teixeira de Freitas.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - Reunião Plenária na Assembleia Legislativa da Madeira

- 11h30 - Alegações Finais do Julgamento do Homem acusado de 3 anos ter pressionado e ameaçado duas inquilinas para que saíssem da sua casa

- 14h30 - Cerimónia de entrega do Prémio de Melhor Aluno dos anos lectivos de 2023/2024 e 2024/2025, na Escola Básica dos 2.º e 3.º ciclos da Torre

- 14h30 - Iniciativa que assinalará o Dia Internacional da Bengala Branca, com a presença de Elsa Fernandes, no auditório da EBS Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas.

- 15h00 - Cerimónia de assinatura do Protocolo de Colaboração entre o Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM, e o Galo Resort Hotels, com a presença de Paula Margarido, no auditório da Secretaria Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude

- 17h30 - Inauguração da exposição 'Missão: Restaurar o Oceano', na Sala multiusos do Clube Naval do Funchal - Quinta da Calaça

- 18h30 às 22h30 - Programa Ciclo da (In)Visibilidade, do Dançando com a Indiferença, no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira

- 19h00 - Ass. Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais realiza apresentação da Equipa de Natação ASL, nas Piscinas da Camacha

- 21h00 - Orquestra Clássica da Madeira apresenta Musical Happening e convida o bandolinista Norberto Cruz, no Átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias

CURIOSIDADES:

- Dia Mundial da Bengala Branca, Dia Internacional da Mulher Rural, Dia Mundial da Lavagem das Mãos e Dia Mundial da Saúde da Mama;

- Este é o ducentésimo octogésimo nono dia do ano. Faltam 77 dias para o final de 2025.

EFEMÉRIDES:

1608 - Nasce Evangelista Torricelli, físico e matemático italiano, inventor do barómetro.

1844 - Nasce o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Autor de Die Geburt der Tragodie aus dem Geiater der Musik (1872) "O Nascimento da Tragédia a Partir da Música" e Also sprach Zarathustra "Assim Falou Zarathustra".

- Nasce o economista canadiano John Kenneth Galbraith, autor de "A Hora Liberal" e "The Good Society, The Human Agenda".

1915 - Nasce António Houaiss, filólogo e diplomata brasileiro.

1917 -- Morre, aos 41 anos, a dançarina holandesa Mata Hari, executada em Paris por espionagem.

1921 - Sai o primeiro número da revista Seara Nova.

1923 - Nasce o escritor italiano Italo Calvino, autor de "O Barão Trepador", "O Visconde Cortado ao Meio", "Cidades Invisíveis".

1926 - Nasce o filósofo francês Paul-Michel Foucault, Michel Foucault, autor de "História da Loucura".

1939 - É inaugurado o aeroporto de La Guardiã em Nova Iorque, Estados Unidos da América.

1942 - O Aeroporto de Lisboa, na Portela de Sacavém, é aberto ao tráfego internacional.

1945 - II Guerra Mundial. É executado, aos 62 anos, o estadista francês Pierre Laval, presidente do Governo de Vichy, pela colaboração com as forças nazis de ocupação.

1951 - O Egito denuncia o tratado com o Reino Unido sobre o Canal do Suez.

1964 - É anunciado o afastamento de Nikita Khrushchev da liderança da União Soviética (URSS). Sucede-lhe Leonid Brejnev.

- Morre, aos 73 anos, o compositor e letrista norte-americano Cole Porter. Compôs cerca de 300 canções, incluindo "Eli", "Bulldog" e "Bingo Eli Yale".

1966 - A Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) aprova a criação do Dia Internacional para a Eliminação da Descriminação Racial, com a abstenção do representante do Governo português de Oliveira Salazar.

1973 - 56 Estados-membros das Nações Unidas (ONU) agendam um debate sobre "a ocupação ilegal pelas forças militares portuguesas dos territórios da Guiné-Bissau".

1974 - Portugal reconhece a soberania da Índia em Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagar Aveli.- Israel acusa a Assembleia Geral das Nações Unidas de parcialidade pelo convite à Organização de Libertação da Palestina (OLP) para o debate sobre a Palestina.

1978 - A Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) proclama a Declaração Universal dos Direitos do Animal.

1981 - Portugal é eleito para o Conselho Económico e Social das Nações Unidas (ONU).

1984 - O Prémio Nobel da Medicina é atribuído ao cientista argentino César Milstein, ao dinamarquês nascido no Reino Unido Niels K. Jerne e ao alemão Georges J.F. Köhler.

1985 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído ao italiano Franco Modigliano, do Instituto de Tecnologia do Massachusetts (MIT).

1986 - Os oito mil soldados soviéticos estacionados no Afeganistão começam a abandonar o país.

1988 - Abrem as estações das Laranjeiras, Alto dos Moinhos, Colégio Militar e Cidade Universitária do Metropolitano de Lisboa.

1990 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído ao Presidente soviético, Mikhail Gorbachov.

1991 - A nomeação do juiz negro ultraconservador Clarence Thomas para o Supremo Tribunal dos Estados Unidos é confirmada pelo Senado, com uma margem de quatro votos (52-48), apesar das acusações públicas de assédio sexual por uma das suas antigas colaboradoras.

1993 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído aos sul-africanos Nelson Rolihlahla Mandela, líder do Congresso Nacional Africano (ANC), e ao Presidente da África do Sul, Frederik Willem de Klerk.

1999 - O Prémio Nobel da Paz é atribuído aos Médicos Sem Fronteiras, em reconhecimento pelo trabalho humanitário pioneiro da organização em vários continentes.

2000 - Eleições nas Regiões Autónomas dão a maioria absoluta ao PS nos Açores e ao PSD na Madeira.

2002 - Morre, com 82 anos, o escritor e jornalista português Mário Castrim, autor do Canal da Crítica no Diário de Lisboa e, depois, no semanário Tal e Qual.

2006 - Um contingente de 17 elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) parte para Timor-Leste, no âmbito da participação de Portugal na força de segurança das Nações Unidas (ONU) no território.

2007 - O Prémio Nobel da Economia é atribuído aos norte-americanos Eric Maskin, Roger Myerson e ao norte-americana de origem russa Leonid Hurwicz, por terem "criado as bases da teoria do desenho de mecanismos", que permite aos economistas identificarem mecanismos eficientes de troca, quadros regulatórios e procedimentos de voto.

2008 - Os Reis de Espanha condecoram na Corunha, com a Medalha de Ouro das Belas Artes, Manoel de Oliveira e Maria João Pires, embora a pianista não tenha estado na cerimónia "por impedimentos profissionais".

- Morre, aos 83 anos, o treinador inglês Malcolm Allison, campeão português e vencedor da Taça de Portugal ao comando do Sporting em 1981/1982.

2011 - Abertura da estação de Santo Ovídio (Gaia) da linha Amarela (D), que fecha o ciclo de obra da rede do Metro do Porto.

- Morre, com 91 anos, Berta Ávila, fundadora do Lar da Criança, em Lisboa.

2012 - O Prémio Nobel da Economia 2012 é atribuído aos norte-americanos Alvin Roth e Lloyd Shapley, pela investigação sobre os mercados e como ajustar os seus diversos atores.

- Milhares de pessoas manifestam-se em frente à Assembleia da República num protesto chamado "Cerco ao parlamento". As grades montadas pela polícia são derrubadas, numa noite que acaba com detenções de manifestantes junto à residência oficial do primeiro-ministro.

- Morre, aos 89 anos, Norodom Sihanouk, antigo rei do Camboja.

- Morre, com 77 anos, B.B. Cunningham Jr., músico, membro da banda Jerry Lee Lewis.

2013 - O Presidente angolano, José Eduardo dos Santos, anuncia a suspensão da parceria estratégica com Portugal, durante o discurso sobre o estado da Nação, na Assembleia Nacional, em Luanda.

- O Ministério da Administração Interna proíbe a realização da manifestação de 19 de outubro, convocada pela CGTP para a Ponte 25 de Abril, em Lisboa, por razões de segurança. A CGTP cancela a marcha na ponte e marca, em alternativa, uma concentração em Alcântara.

2014 - Os Estados Unidos anunciam o segundo caso de infeção pelo vírus do Ébola, um profissional de saúde que tratou do cidadão da Libéria infetado que acabou por morrer já em solo americano.

2017 - Centenas de incêndios atingem 36 concelhos da região Centro, no pior dia de fogos do ano (segundo as autoridades), provocando 45 mortos e cerca de 70 feridos e destruindo total ou parcialmente perto de 1.500 casas e cerca de meio milhar de empresas.

2018 - O antigo presidente do Banco Privado Português (BPP) João Rendeiro é condenado a cinco anos de prisão com pena suspensa por falsidade informática e falsificação de documentos.

- Morre, aos 65 anos, Paul Allen, cofundador com Bill Gates, em 1975, do grupo norte-americano de informática Microsoft.

2019 - O XIII Governo Regional da Madeira, de coligação PSD/CDS-PP, toma posse.

2020 - A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) anuncia a instauração de uma contraordenação contra a Vertix/Prisa e Pluris/Mário Ferreira por "fortes indícios" de alteração não autorizada de domínio na Media Capital.

- O antigo secretário de Estado Adjunto e das Finanças, Ricardo Mourinho Félix, é designado vice-presidente do Banco Europeu de Investimento (BEI).

- O primeiro-ministro, António Costa, entrega em Bruxelas o primeiro esboço do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) de Portugal à presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.

- O Conselho da União Europeia anuncia ter adotado sanções contra seis indivíduos e uma entidade envolvidos na "tentativa de assassínio" do opositor russo Alexei Navalny com um agente neurotóxico no final de agosto na Rússia.

2021 - O eurodeputado Paulo Rangel anuncia a sua candidatura à liderança do PSD.

- O partido social-democrata (SPD), liderado por Olaf Scholz, o mais votado nas eleições legislativas alemãs de 26 de setembro, e os partidos Verdes, liderado por Robert Habeck, e Liberal Democrata, de Christian Lindner, anunciam um acordo preliminar para formar Governo.

2023 - Morre aos 83 anos, Henrique Carvalho dos Santos "Onambwe", nacionalista angolano, subscreveu em 1974 a proclamação das Forças Armadas Populares de Libertação de Angola (FAPLA), membro do Comité Central do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e mais tarde secretário do Comité Central para a Informação.

2024 - Morre, aos 83 anos, Antonio Skármeta, escritor chileno, membro do Movimento de Ação Popular e Unitária nos anos do Governo da Unidade Popular do Presidente socialista Salvador Allende. Vencedor do Prémio Planeta em 2003. Do seu livro "Ardiente paciência" (1983) saíram dois filmes: um com o mesmo título e outro como "O carteiro de Pablo Neruda", protagonizado por Massimo Troisi. Em 2015, foi eleito membro efetivo da Academia Chilena de Línguas.

