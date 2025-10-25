Mudar o foco e o léxico anacrónico

As tomadas de posse autárquicas são, em regra, cerimónias previsíveis, logo, enfadonhas. Para tal contribuem discursos demorados, promessas de dedicação extrema e garantias solenes de “proximidade com as populações”. Tudo certo, mas muito igual às liturgias de sempre. Nem mais. A maioria das Câmaras continua a entrar em funções com o mesmo léxico, os mesmos organogramas e a mesma visão administrativa herdada de uma realidade que muitas vezes já não existe.

A revolução de que o poder local precisa é menos de rostos e mais de conceitos. As Câmaras da Região estão cheias de vereações de ‘Obras’, ‘Assuntos Sociais’ e ‘Cultura e Desporto’, expressões que parecem saídas de um qualquer decreto dos anos 70. A linguagem da gestão pública é uma janela para a forma como se pensa o poder. E enquanto alguns insistirem em falar a linguagem de outros tempos, dificilmente haverá uma governação à altura do presente.

Está mais do que na hora de actualizar o dicionário municipal. Em vez de Vereação das Obras e Transportes, por que não Vereação da Mobilidade e Espaço Público, com foco na qualidade de vida urbana e na sustentabilidade?

Em vez de Assuntos Sociais, faz sentido uma Vereação da Coesão e Inclusão Social, que reconheça que pobreza, envelhecimento e habitação não se resolvem com vales e cabazes.

E se trocássemos Cultura e Desporto por Cultura, Criatividade e Comunidade, que visse o sector cultural não como adorno, mas como motor de identidade e economia local?

Até o aparentemente moderno ‘Ambiente’ já carece de actualização. Hoje, proteger o ambiente não basta; é preciso transformar o modo como vivemos, produzimos e consumimos. Por isso, faz mais sentido uma Vereação do Clima e da Sustentabilidade, que reflicta uma acção integrada sobre energia, mobilidade, resíduos e adaptação climática, e não apenas a gestão de jardins e limpeza urbana. Poderíamos ainda imaginar uma Vereação da Transição Digital e Inovação, que fizesse da tecnologia um instrumento de transparência e eficiência, e não um pretexto para contratos e sites inúteis.

Reformar a estrutura das Câmaras não é mero capricho semântico. É um acto político de coragem. Porque quem muda o nome muda o foco e quem muda o foco reposiciona a acção. O que não se pode é continuar a gerir municípios como quem administra um feudo, com departamentos fossilizados e chefias que confundem antiguidade com autoridade.

O poder local tem sido o grande motor da democracia de proximidade. Hoje, corre o risco de ser o seu travão, se não reinventar a forma como pensa, decide e comunica.

Este é o tempo de substituir as placas das portas mas, com estas, as mentalidades. A Região não precisa de Câmaras a gerir o passado até porque o eleitorado que se tem mostrado consciente e exigente quer autarquias visionárias.

Numa era em que os municípios disputam talento, investimento e qualidade de vida, não basta ter presidentes disponíveis e vereadores diligentes. É preciso ter estruturas capazes de pensar estrategicamente, com equipas técnicas sólidas, com transparência orçamental e uma cultura de avaliação de resultados. Não há modernização possível com despachos assinados à moda antiga, com reuniões que reproduzem protocolos de décadas passadas ou organogramas concebidos como labirintos administrativos.

A gestão municipal tem de se aproximar mais das boas práticas de gestão pública moderna, assente no planeamento baseado em dados, decisões participadas, inovação digital e em políticas de sustentabilidade integradas. Se assim for, o poder local está em condições de se afirmar como primeiro laboratório de cidadania e não como o último reduto de vícios instalados.

O maior desafio passa por arejar cabeças. Por isso, é tempo de substituir o culto da herança pelo impulso da mudança, a rotina da gestão pelo propósito do serviço público e a linguagem do passado por uma visão de futuro. Haja vontade.