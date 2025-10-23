FC Porto sofre primeira derrota da época ao ceder por 2-0 na visita ao Nottingham

O FC Porto somou hoje a primeira derrota da época, ao perder por 2-0 no terreno dos ingleses do Nottingham Forest, em jogo da terceira jornada da fase de liga da Liga Europa de futebol.

No jogo que marcou a estreia de Sean Dyche no comando técnico, a formação inglesa garantiu o triunfo, o primeiro em mais de dois meses, com duas grandes penalidades convertidas por Morgan Gibbs-White, aos 19 minutos, e Igor Jesus, aos 77.

O líder da I Liga portuguesa, que aos 52 minutos viu um golo ser anulado por fora de jogo, segue na 15.ª posição da fase de liga da competição, com seis pontos, menos três do que o Sporting de Braga, que integra o grupo de líderes.

O FC Porto, que sofreu a primeira derrota em 12 jogos sob o comando de Francesco Farioli, visita na próxima ronda, marcada para 06 de novembro, os neerlandeses do Utrecht.