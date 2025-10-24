Fátima Pinto marca na primeira vitória da seleção de futebol sobre Estados Unidos

A seleção portuguesa feminina de futebol fez na quinta-feira a melhor exibição em muito tempo e conseguiu, num 2025 de muitas frustrações, uma histórica e merecida vitória por 2-1 sobre os Estados Unidos, num particular realizado em Chester.

As campeãs olímpicas em título adiantaram-se logo aos 31 segundos, por Rose Lavelle, num golo que o VAR teria anulado, mas, depois de quase sofrer o segundo, Portugal reagiu muito bem e deu a volta ao resultado com tentos de Diana Gomes, aos 41 minutos, e Fátima Pinto, aos 72, ambos após cantos de Kika Nazareth.

Com exceção para o primeiro quarto de hora da segunda parte, em que sofreu um pouco, Portugal foi sempre 'valente' e, além dos golos, criou mais oportunidades, sobretudo na primeira parte, mostrando que está de 'volta', num ano que tem corrido mal.

A formação das 'quinas' já tinha ameaçado bater as norte-americanas no Mundial de 2023, só não o conseguindo porque um remate de Ana Capeta, aos 90+1 minutos, embateu no 'ferro', mas, desta vez venceu, depois desse empate, a zero, e de 10 derrotas: ao 12.º jogo, ganhou e marcou os primeiros golos.

Os Estados Unidos, que se consagraram campeões olímpicos em Paris2024, com um 1-0 ao Brasil, vinham numa série de cinco vitórias consecutivas em particulares, sempre sem sofrer golos (18-0), mas, em Chester, não se conseguiram superiorizar a um grande Portugal, que voltam a defrontar no domingo.

Em relação ao último jogo, o desaire por 2-1 com a Bélgica na fase final do Euro 2025, Francisco Neto fez cinco alterações, trocando Patrícia Morais, Carole Costa, Joana Marchão, Andreia Norton e Ana Capeta por Inês Pereira, Carolina Correia, Lúcia Alves, Andreia Jacinto e a estreante Carolina Santiago.

Após homenagem à 'lenda' Alex Morgan, que cumpriu 224 jogos e marcou 123 golos pelas norte-americanas, a equipa da casa marcou logo aos 31 segundos, por Lavelle, com um remate colocado na área, depois de um jogada de Macario e um ressalto numa jogadora lusa.

As anfitriãs quase chegaram ao segundo golo aos nove minutos, com Lavelle a isolar-se e Inês Pereira a desviar o 'bis' para o poste direito, mas, aos poucos, Portugal equilibrou o jogo e Catarina Amado ameaçou duas vezes o empate, aos 25 e 37.

O conjunto de Francisco Neto assumiu mesmo o comando do encontro e Tatiana Pinto teve nova ocasião flagrante aos 40 minutos, após tabela com Kika. A guarda-redes da casa salvou, desviando para canto, do qual nasceu mesmo o empate.

Aos 41 minutos, a 'craque' do FC Barcelona marcou o canto tenso, na direita, e Diana Gomes, central do Benfica, apareceu solta a cabecear ao segundo poste, marcando, finalmente, o primeiro golo de Portugal aos Estados Unidos, ao 12.º jogo.

Depois de uma primeira parte em que Portugal foi melhor, teve mais oportunidades e mais tempo a bola, os Estados Unidos reentraram mais fortes e 'encostaram' a equipa lusa à sua área durante 15 minutos, mas sem conseguirem marcar.

A seleção lusa aguentou o 'embate' e, após os 60 minutos, voltou a equilibrar, com a selecionadora da casa a mudar quatro 'peças', aos 69 minutos, e Francisco Neto a refrescar o ataque, aos 70, com Jéssica Silva em vez de Carolina Santiago.

Logo a seguir, aos 72 minutos, Portugal ganhou novo canto e deu a volta ao resultado: Kika marcou na direita, Fátima Pinto ganhou um ressalto e rematou de pé direito, com a bola a desviar em Ryan e a trair Phallon Tullis-Joyce.

Em desvantagem, as norte-americanas tentaram tudo para, pelo menos, não perder o jogo, nomeadamente por Avery Paterson, que rematou ao lado, aos 75 minutos, e, aos 81, viu o seu 'tiro' frontal ser detido pelos joelhos de Inês Pereira.

De resto, Portugal foi controlando as investidas das norte-americanas e também nunca deixou de atacar, numa parte final em que Francisco Neto ainda lançou Andreia Faria, Dolores Silva e a estreante Maísa Correia.