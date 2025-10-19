Consternação na despedida à poetisa madeirense Fátima Pitta Dionísio

A comunidade cultural madeirense viveu hoje um momento de profunda consternação na despedida à escritora, poetisa e professora Fátima Pitta Dionísio, que foi sepultada, esta tarde, no cemitério de Nossa Senhora das Angústias, em São Martinho.

A notícia do seu falecimento, aos 75 anos, gerou profunda consternação entre colegas, alunos, amigos e figuras da vida cultural e política madeirense, que recordam a sua generosidade intelectual e humana.

Autora de vários livros, ensaios e poemas, deixou uma obra pautada pela reflexão sobre a identidade, a memória e o lugar da mulher na cultura.

A sua partida, que ocorreu na passada sexta-feira, é sentida como uma perda irreparável para as letras madeirenses, mas o legado que construiu permanecerá como referência de rigor, sensibilidade e compromisso com a palavra.

O DIÁRIO endereça as sinceras condolências à família e amigos.