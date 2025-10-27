“As propostas que apresentámos na campanha não foram promessas vãs”

A cerimónia de tomada de posse da nova Junta de Freguesia de Santa Maria Maior realizou-se, ao final da manhã de hoje, no Centro Cívico da freguesia, marcando o início do mandato de Celso Mendes da coligação PSD/CDS, eleito nas últimas eleições autárquicas.

No discurso de posse, Celso Mendes afirmou sentir “emoção, orgulho e responsabilidade” por assumir a presidência da Junta, sublinhando que o seu objectivo é “cumprir o que prometemos e fazer mais e melhor por Santa Maria Maior.”

O autarca salientou que as propostas apresentadas durante a campanha eleitoral, “não foram promessas vãs e sim compromissos assumidos com a população que, passo a passo, serão transformados em realidade.”

Entre as prioridades para o mandato, destacou “a requalificação e manutenção das vias da freguesia”, “a criação de bolsas de estacionamento em colaboração com a Câmara Municipal e o Governo Regional”, “o reforço do apoio à população sénior e o combate à solidão”, “a implementação da mercearia e lavandaria sociais”, “a criação de canais digitais que permitam aos cidadãos contribuir activamente para a melhoria da freguesia”, “o apoio às instituições locais” e “a valorização de Santa Maria Maior como ponto turístico autêntico.”

Celso Mendes garantiu, ainda, que a junta não esquecerá “os jovens”, a “sustentabilidade ambiental” e a “coesão social”, frisando que “ninguém deve ficar para trás”. Reforçou a importância da cooperação institucional, afirmando que “a Junta de Freguesia, a Câmara Municipal e o Governo Regional devem trabalhar lado a lado” e que “os interesses partidários nunca se podem sobrepor aos interesses das pessoas”.

A cerimónia contou com a presença de Jorge Carvalho, presidente eleito à Câmara Municipal do Funchal, que toma posse na tarde de hoje e, com Helena Leal, vereadora da CMF.