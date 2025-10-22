José Agostinho Baptista, presidente eleito da junta de freguesia do Monte, dirigiu palavras de agradecimento à presidente cessante, Idalina Silva, reconhecendo “a dedicação, o empenho e a orientação” com que conduziu os mandatos anteriores.

Na sua intervenção, cumprimentou todos os eleitos da assembleia de freguesia, “independentemente da sua cor política.”

Renúncia do mandato de oito elementos do JPP marca tomada de posse da junta de freguesia do Monte O minuto de silêncio em homenagem a Francisco Pinto Balsemão marcou o arranque da cerimónia de tomada de posse da junta de freguesia do Monte, que decorreu no final da tarde de hoje, no colégio do infante.

“Na nossa campanha não fizemos promessas, foi uma campanha feita de compromissos com a população, compromissos pessoais e sociais”, declarou o presidente, sublinhando que “temos o dever de sermos honestos e trabalhar em prol de uma freguesia sempre melhor.”

Jorge Carvalho, presidente eleito à Câmara Municipal do Funchal (CMF) , também marcou presença no acto solene, assim como Helena Leal, vereadora da CMF.