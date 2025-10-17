Será Rui Caetano o único vereador eleito à Câmara do Funchal sem ligação ao PSD?

Nas eleições autárquicas do passado domingo, foi eleito o novo executivo da Câmara Municipal do Funchal (CMF). A Coligação PSD/CDS elegeu 6 elementos (o presidente e 5 vereadores), o JPP 2 vereadores, o Chega outros 2 vereadores e o PS 1.

De imediato, começou a circular em alguns meios políticos a afirmação de que o Funchal vai ter um executivo todo do PSD, à excepção de Rui Caetano, eleito pelo PS.

No programa ‘Parlamento Madeira’, emitido na última terça-feira, pela RTP-M, Paulo Cafôfo afirmou isso mesmo. Disse o ainda presidente do PS-Madeira: “Se olharmos para o Funchal e para a sua vereação, o Rui Caetano acaba por ser o único vereador que não é do PSD (…). O único que não tem ligações ao PSD”.

Terão razão as pessoas que fazem tal afirmação?

A verificação dos factos vai incidir somente sobre o que acontece com os vereadores da oposição, por ser óbvia a ligação ao PSD dos elementos eleitos pela coligação PSD/CDS.

Vamos verificar através de informação pública, de listagens de militantes e de testemunhos de elementos do PSD, se os demais eleitos têm essa ligação aos social-democratas.

Comecemos, então, pelo vereador do PS. Rui Caetano foi, pela segunda vez, eleito vereador à CMF. Tal como agora, na anterior candidatura representou os socialistas, na candidatura e no executivo. Antes e depois, não se lhe conhece, nem obtivemos qualquer relato de qualquer proximidade política ao PSD.

Por isso, esta parte da afirmação é avaliada como verdadeira.

Vejamos, agora, os demais vereadores da oposição, começando pelo partido mais votado de entre eles.

A cabeça-de-lista do JPP, Fátima Aveiro, não foi militante do PSD. Pelo menos foi essa a informação que obtivemos de um destacado social-democrata e também não identificámos o seu nome em qualquer lista de militantes ou em notícias com tal referência.

No entanto, impõe-se recordar que Fátima Aveiro ocupou um cargo de confiança pessoal, tendo sido objecto de nomeação política, por parte de elementos do PSD. Foi, de Dezembro de 2000 a Novembro de 2004, directora Regional da Segurança Social da Madeira.

A 1 de Abril de 2016, foi nomeada por Rubina Leal, à data, secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, para o cargo de Coordenadora do Laboratório de Políticas Sociais.

Como se verifica, Fátima Aveiro foi nomeada tanto por governos de Alberto João Jardim, como de Miguel Albuquerque para cargos públicos, o que comprava uma ligação passada ao PSD.

O segundo vereador do JPP é claramente uma pessoa com uma longa história de ligação do PSD-Madeira e, antes, à JSD.

António Trindade, nos anos mais recentes, foi apoiante das candidaturas de Manuel António Correia à liderança do PSD e, segundo o próprio, foi afastado de funções de confiança política na Secretaria da Agricultura, liderada por Rafaela Fernandes, devido à sua actividade política.

Vejamos o que acontece com os dois vereadores eleitos pelo Chega.

Luís Filipe Santos também uma longa ligação, como militante, ao PSD, de que só se desvinculou alguns dias antes de ser conhecida a sua candidatura pelo Chega. O agora vereador eleito à CMF fez parte da Assembleia de Freguesia do Imaculado Coração de Maria, para onde foi eleito exactamente pelo PSD.

Também o número dois da lista do Chega à CMF, Jorge Freitas, mesmo que com uma participação partidária menos visível, era militante do PSD, com um número na casa dos 70 mil o que indicia uma militância relativamente antiga, pois já há militantes no PSD Madeira com o número a começar em 250 mil (pelo menos).

Jorge Freitas pertenceu à equipa técnica de revisão do PDM – Coordenação Interna, enquanto director do Departamento de Planeamento Estratégico, Engenheiro do Território/ Pós-graduado em Urbanística e Gestão do Território.

Como facilmente se verifica, têm razão as pessoas, contando-se entre elas Paulo Cafôfo, que afirmam que, à excepção do Rui Caetano, todos os demais dez elementos do executivo municipal do Funchal têm ou tiveram uma ligação ao PSD. Assim, avaliamos a afirmação dos leitores e de Paulo Cafôfo como verdadeira.