Seguro lembra "papel destacado" de "homem de convicções democráticas firmes"

O candidato presidencial António José Seguro elogiou hoje o "papel destacado" de Francisco Pinto Balsemão na política portuguesa, um "homem de convicções democráticas firmes" que se dedicou à causa democrática e deixa um legado no pluralismo político e mediático.

"Foi com profunda tristeza que recebi a notícia do falecimento de Francisco Pinto Balsemão. Homem de convicções democráticas firmes, Balsemão teve um papel destacado na história política portuguesa, em particular no período conturbado da consolidação da nossa democracia", refere Seguro numa publicação nas redes sociais.

O ex-líder do PS destaca uma "vida foi marcada por um forte sentido de compromisso com a liberdade e com a democracia" como primeiro-ministro, fundador e dirigente do PSD, jornalista e empresário de comunicação social.

"A sua dedicação à causa democrática e o contributo que deu para o pluralismo político e mediático em Portugal são legados que ficarão na memória coletiva do nosso país", elogia.

Seguro deixa as suas sentidas condolências à família, amigos, colaboradores e ao PSD.

Francisco Pinto Balsemão, antigo líder do PSD, ex-primeiro-ministro e fundador do Expresso e da SIC, morreu na terça-feira aos 88 anos.

A notícia da morte do militante número um do PSD foi transmitida pelo presidente social-democrata e primeiro-ministro, Luís Montenegro, durante uma reunião do conselho nacional do partido, em Lisboa.

Balsemão foi fundador, em 1973, do semanário o Expresso, ainda durante a ditadura, da SIC, primeira televisão privada em Portugal, em 1992, e do grupo de comunicação social Impresa.

Em 1974, após o 25 de Abril, fundou, com Francisco Sá Carneiro e Magalhães Mota, o Partido Popular Democrático (PPD), mais tarde Partido Social Democrata PSD. Chefiou dois governos depois da morte de Sá Carneiro, entre 1981 e 1983, e foi, até agora, membro do Conselho de Estado, órgão de consulta do Presidente da República.