Chega questiona contratação de serviços privados por parte da CMF

Os vereadores do Chega na Câmara Municipal do Funchal (CMF), Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas, manifestaram, numa nota de imprensa enviada às redacções, "estranheza e preocupação relativamente à forma como a autarquia tem gerido os serviços de manutenção dos espaços verdes urbanos".

De acordo com o comunicado, foi, recentemente, "observado o corte de árvores na Avenida do Infante e na Avenida Arriaga, junto ao Casino e à Loja do Cidadão, realizado por uma empresa privada contratada pela Câmara Municipal".

Os vereadores afirmam que a Divisão de Jardins e Espaços Verdes dispõe de um carro-grua próprio para este tipo de intervenção e que, após contacto telefónico, foi confirmado que o equipamento municipal se encontra disponível e operacional.

O partido questiona "as razões que levaram a autarquia a recorrer a serviços externos quando existem meios próprios para executar as tarefas" e pede esclarecimentos sobre os critérios de gestão e a utilização dos recursos públicos, apontando a necessidade de verificar se há eventuais sobreposições de interesses na contratação de empresas privadas.