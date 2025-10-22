A cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos do Município de Machico está marcada para esta quarta-feira, às 14h30, confirmou João Bosco, presidente da Assembleia Municipal. Apesar de se manter o ato solene, os festejos serão mais contidos, em sinal de respeito pelo luto nacional decretado pelo Governo devido à morte de Francisco Pinto Balsemão.

O Governo aprovou dois dias de luto nacional, a observar até quinta-feira, decisão já promulgada pelo Presidente da República. O velório realiza-se esta tarde, entre as 18h30 e as 22h00, no Mosteiro dos Jerónimos, onde também decorrerá amanhã, às 13h00, a missa de corpo presente.

Em Machico, a sessão solene assinala o início de um novo ciclo político. O Partido Socialista venceu as eleições autárquicas, recuperando a liderança do município e reforçando a sua presença no mapa político regional.

O Governo Regional estará representado na cerimónia pelo secretário regional dos Equipamentos e Infraestruturas, que participará no ato em nome do executivo madeirense.