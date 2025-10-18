Porto do Funchal recebe Bolette e Emerald Princess

O Porto do Funchal amanheceu, este sábado, com a visita de dois navios de cruzeiro: o Bolette e o Emerald Princess. De acordo com a APRAM, "em conjunto, os dois trazem a bordo mais de 5.700 pessoas entre passageiros e tripulantes".

"Um dia, mais um, movimentado no Terminal de Cruzeiros do Funchal", salienta a APRAM através de uma nota de imprensa.

Revela que "o primeiro a chegar, pelas 6h1, foi o Bolette. Navegando com 1.114 passageiros e 595 tripulantes, o navio da Fred Olsen Cruises, está a realizar um cruzeiro de 13 dias pelas ilhas portugueses. Começou em Liverpool, Reino Unido, a 10 de Outubro, fazendo depois escalas em Praia da Vitória (ilha Terceira) e Ponta Delgada (São Miguel) de onde chegou na manhã deste sábado".

Adianta ainda que "agenciado pela JFM Shipping, o Bolette prossegue viagem às 18 horas em direcção a Lisboa, a última escala antes do regresso a Liverpool onde termina o cruzeiro a 23 de Outubro".

Já o Emerald Princess, conforma dá conta a APRAM, "iniciou as manobras de atracagem pelas 7 horas". Com 2.905 passageiros e 1.122 tripulantes, revela que "o navio da Carnival, é agenciado pela Blatas, e chega ao Funchal proveniente de Vigo". De acordo com a APRAM, "está a realizar um cruzeiro de 29 dias, que começou em Southampton, Reino Unido, no dia 27 de Setembro". E prossegue: "Percorreu primeiro a costa norueguesa com visitas aos portos de Trondheim, Tromso, Alta, Lekenes-Gravdal e Alesund, antes de navegar para França (Le Havre-Paris), Espanha (Bilbao e Vigo). O Funchal, é a última escala do navio antes de atravessar o atlântico rumo a Fort Lauderdale, Estados Unidos, onde termina este cruzeiro a 26 de Outubro".

A APRAM refere que "com 18 anos de serviço, o Emerald Princess foi construído em Itália, nos estaleiros de Fincantieri, e custou pero de 500 milhões de euros". Na sua capacidade total, conforme acrescenta, "pode navegar com 3.679 passageiros e 1.200 tripulantes". Foi remodelado este ano.