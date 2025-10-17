Chuva persistente atinge níveis de aviso amarelo no Monte e na Quinta Grande

Apesar de persistente, a chuva caída nas últimas horas apenas atingiu níveis correspondentes ao aviso amarelo — para o intervalo de uma hora (entre 10 e 20 mm) — em estações meteorológicas da rede do IPMA localizadas em cotas intermédias da Região, nomeadamente na Quinta Grande (10,3 mm/1h) e no Monte (10,3 mm/1h). Estes foram os registos horários mais significativos até ao amanhecer (8h).

A precipitação, que se tem feito sentir desde o meio da madrugada, incidiu sobretudo na costa sul e nas regiões montanhosas. Na costa norte, o único registo ocorreu no Porto Moniz (0,1 mm). Na baixa do Funchal, o valor mais elevado foi registado no Observatório (8,5 mm/1h), sendo que o acumulado desta madrugada, até às 8 horas, atingia os 25 mm.

Além da chuva anunciada, a temperatura do ar proporcionou mais uma noite tropical no Caniçal, Santa Cruz, Funchal, Ponta do Sol, Ponta do Pargo, Porto Moniz, Porto Santo — onde se registou a temperatura mínima mais alta (21,7 ºC) — e na Selvagem Grande.