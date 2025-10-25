Junta da freguesia mais populosa pretende liderar desenvolvimento da Madeira

O presidente da Junta de São Martinho, Marco Gonçalves, manifestou, esta manhã, na cerimónia de posse dos novos órgãos autárquicos, o propósito de "continuar a ser um exemplo" e tornar a localidade "numa freguesia que não apenas acompanha o desenvolvimento do Funchal e da Madeira mas que o lidera".

Na intervenção que fez após a votação dos membros da assembleia de freguesia que o confirmou no cargo, Marco Gonçalves referiu que, "nestes últimos anos, São Martinho afirmou-se como uma freguesia de referência na Madeira". "Somos a freguesia com maior densidade populacional da Região, aquela que acolhe mais famílias, mais empresas e mais trabalhadores. Somos, com orgulho, o motor económico e social do Funchal. Uma freguesia viva, dinâmica e solidária, onde todos os dias se constrói o futuro da nossa Região", acrescentou.

Foto Rui Silva/Aspress

Reconheceu que o futuro não se constrói apenas com o que já foi feito, antes "constrói-se com ambição, coragem e espírito de renovação". Assim, encara este novo mandato como "uma oportunidade de ir mais longe, fazer de São Martinho uma freguesia mais verde, mais moderna, mais solidária e mais inovadora".

O presidente da presidente da Junta entende que "servir São Martinho é uma honra mas também uma enorme responsabilidade". "Aqui governa-se com o coração, mas também com rigor, seriedade e visão. Durante o mandato anterior enfrentámos desafios difíceis, mas estivemos sempre presentes, nos complexos habitacionais, nas escolas, nas associações, junto das famílias e de quem mais precisa. Fizemo-lo com trabalho, proximidade e convicção, porque acreditamos profundamente que a Junta de Freguesia é o primeiro rosto do Estado junto das pessoas. E é isso queremos continuar a ser: um rosto humano, próximo e credível da política local", completou.

Foto Rui Silva/Aspress

A Mesa da Assembleia de Freguesia, que volta a ser presidida por João Pimenta de Sousa e que tem como secretárias Paula Meneses e Maria Olegária Pestana, foi eleita com 11 favor, 4 contra e 2 favor.

O Governo Regional esteve representado nesta cerimónia pela secretária da Saúde, Micaela Freitas. Marcaram ainda presença o ex-presidente e o novo presidente eleito da CMF, Pedro Calado e Jorge Carvalho, respectivamente, que tiveram direito a referências no discurso do presidente da Junta.