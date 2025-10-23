Líderes exortam Comissão a apresentar plano ambicioso para habitação acessível

Os líderes europeus, reunidos hoje em Bruxelas, instaram a Comissão Europeia a apresentar em breve um "plano ambicioso e abrangente" para habitação a preços acessíveis, complementar aos esforços dos Estados-membros para fazer face à atual crise.

De acordo com fontes europeias, depois de um debate no qual intervieram os líderes de Portugal, Espanha e Irlanda, entre outros, o Conselho Europeu convidou o executivo comunitário de avançar com o plano, "cujo objetivo deve ser apoiar e complementar os esforços dos Estados-membros, nomeadamente no contexto da agenda de simplificação, tendo devidamente em conta o princípio da subsidiariedade e as competências nacionais".

Contudo, por a crise com a habitação ser atualmente transversal a toda a UE - tal como reconheceu hoje o Conselho Europeu, que admitiu "desafios habitacionais enfrentados por muitos cidadãos na União" -, várias capitais, casos de Lisboa e Madrid acreditam que Bruxelas pode tomar iniciativas a nível comunitário com vista a garantir habitação a preços acessíveis, incluindo financiamento, ajudas estatais e limites ao alojamento local.

A União Europeia enfrenta uma crise de habitação, em virtude de os preços das casas e das rendas terem aumentado significativamente, e, segundo dados do Conselho Europeu, Lisboa, Barcelona e Madrid são as cidades da UE onde os habitantes destinam uma maior percentagem do salário para pagar a habitação.