Jovens simulam Orçamento Regional na ALM no âmbito do Lab4Youth

Os participantes do Lab4Youth 2025 envolveram-se esta tarde numa simulação do Orçamento Regional da Madeira, "numa actividade que pretende aproximar a juventude dos processos de decisão política e da realidade governativa da Região Autónoma", informa uma nota de imprensa da iniciativa levada a cabo pela Associação de Jovens Madeirenses Conectados.

A iniciativa "decorreu após uma visita guiada às instalações da Assembleia Legislativa da Madeira, onde os jovens tiveram oportunidade de conhecer a sala de plenário, o funcionamento parlamentar e o papel dos deputados na construção das políticas públicas que afetam diretamente a vida dos cidadãos".

Organizado pela referida associação em parceria com 'Os 230', este "exercício colocou os jovens no papel de decisores políticos, levando-os a debater e a negociar prioridades orçamentais em áreas como a saúde, educação, ambiente, emprego e juventude", informa.

Segundo o presidente da AJMC, Álvaro Teles, esta actividade representa "um momento chave do evento", reforçando que "hoje estes jovens perceberam que as decisões políticas não são distantes e que a participação informada pode influenciar o rumo das suas comunidades. Queremos uma geração que compreenda o impacto do orçamento público e que exija transparência e responsabilidade", afiança.

Refira-se que a simulação integra o programa de "capacitação cívica do Lab4Youth, que continua até domingo com mais debates, painéis e sessões de formação dirigidos a jovens de todo o país", conclui a nota.