JPP agradece a confiança da população na escolha como 2.ª força mais votada

“A Comissão Política Nacional do JPP enaltece e agradece aos mais de 26 mil cidadãos eleitores que confiaram no JPP, o único partido da Madeira, regionalista e autonomista, mantendo-se como segunda força política regional, e tendo apenas concorrido a oito municípios na Região”, afirmou Élvio Sousa, em nota de imprensa enviada esta tarde, após uma conferência de imprensa realizada no edifício da futura sede do partido, em Santa Cruz.

O líder do partido sublinhou que, por isso, “a Comissão Política do JPP agradece a confiança da população na manutenção de segunda força política mais votada.”

Élvio Sousa destacou ainda que o JPP manteve a Câmara de Santa Cruz, com as suas cinco freguesias, “o que expressa a renovação da confiança do eleitorado. O Juntos pelo Povo elegeu pela primeira vez 8 vereadores, 29 deputados municipais e 68 membros de assembleia de freguesia”, resultados obtidos na Madeira e continente.

No Funchal, exemplificou, o JPP garantiu “a eleição de dois vereadores e o segundo lugar como partido mais votado”, elegendo ainda 7 deputados municipais e mandatos nas freguesias.

“O JPP subiu a votação de apenas 974 votos em 2021 para 10.043 votos em 2025. Ou seja, em apenas quatro anos o JPP sobe de 974 votos para 10 mil votos no Funchal. Aqui está o reconhecimento da marca JPP e do Partido da Madeira”. JPP

Élvio Sousa anunciou ainda que, “doravante, e por forma a intensificar e melhor organizar a presença do JPP no Funchal, a Concelhia passará por um processo tranquilo de refiliação e de moção estratégica para cavalgar os desafios de futuro.”

“Continuamos a recrutar cidadãos com e sem filiação política, daremos nova roupagem à estrutura de Juventude e criaremos uma Comissão de Apoio ao Poder Local para formar, integrar e coordenar os mais de cem autarcas recentemente eleitos”, concluiu o secretário-geral do JPP.