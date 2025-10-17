Nacional viaja ao final da noite e jogo da Taça passa para as 15 horas

O encontro da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, entre o Nacional e o Rebordelo, inicialmente marcado para as 11 horas deste sábado, em Vinhais, foi reagendado para as 15 horas do mesmo dia.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a alteração prende-se com o cancelamento do voo TP1709 da TAP, que deveria transportar a comitiva madeirense para o Porto, devido às condições meteorológicas adversas registadas no Aeroporto da Madeira.

"Registou-se depois uma melhoria da visibilidade que permitiu a aterragem de vários voos de diferentes companhias, não tendo sido ainda assim possível encontrar uma solução que levasse a comitiva alvinegra até ao norte do país", explica o emblema insular, acrescentando que, horas mais tarde, a solução apresentada pela TAP garante, ao final da noite desta sexta-feira, o transporte da equipa até Lisboa.

"Comitiva vai pernoitar na capital portuguesa e ruma ao Porto apenas na manhã de sábado, o que inviabiliza desde logo o horário inicialmente previsto para o encontro (11h00) em Vinhais", pode ler-se no comunicado.

"O CD Nacional agradece a disponibilidade e colaboração da Federação Portuguesa de Futebol e da ADC Rebordelo, no reagendamento desta partida", finaliza.