Patinadora Jéssica Rodrigues na Taça do Mundo que pode valer lugar nos Jogos de Inverno

A patinadora portuguesa Jéssica Rodrigues, campeã do Mundo júnior, garantiu na sexta-feira a qualificação para a Taças do Mundo de patinagem de velocidade no gelo, que lhe poderão valer uma inédita qualificação para os Jogos Olímpicos de Inverno2026.

De acordo com a Federação de Desportos de Inverno de Portugal (FDI-Portugal), a jovem patinadora cumpriu a prova de 1.000 metros em 1.19,94 minutos --- um tempo inferior ao mínimo exigido de 1.20,00 -- durante o primeiro dia da Taça de Portugal de Patinagem de Velocidade no Gelo -- Single Distances, que decorre até domingo em Inzell, Alemanha.

A patinadora madeirense, que estabeleceu novo recorde nacional absoluto da distância, assegurou a participação nas etapas da Taça do Mundo de Salt Lake City, nos Estados Unidos, e Calgary, no Canadá, agendadas para novembro, nas quais poderá conseguir qualificar-se para os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026.

Jéssica Rodrigues, do Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, sagrou-se, em 09 de fevereiro passado, campeã do Mundo júnior de patinagem de velocidade no gelo, na disciplina de mass start, em Collalbo, Itália, conquistando o primeiro título mundial para Portugal nos desportos de inverno.

Caso garanta a qualificação para os Jogos Milão-Cortina, que decorrerão em Itália entre 06 e 22 de fevereiro de 2026, Jéssica Rodrigues, de 19 anos, tornar-se-á a segunda representante portuguesa na patinagem de velocidade olímpica, depois de Fausto Marreiros, que marcou presença nos Jogos Nagano1998, tendo terminado no 31.º lugar a prova dos 5.000 metros.